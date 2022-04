Piazza XXIV Maggio, lavori a pieno ritmo

Proseguono a pieno ritmo i lavori di riqualificazione in piazza XXIV Maggio a Tonfano.

Lungo via Cairoli sono state posizionate le canalette grigliate per lo scolo delle acque piovane; nei prossimi due giorni, sullo stesso lato della piazza, sarà messo in sicurezza il camminamento per un accesso più agevole alle attività commerciali e agli spazi vicini. Sempre nella giornata odierna (mercoledì) sono state affisse sulle pannellature di recinzione al cantiere le riproduzioni grafiche che illustrano il futuro assetto della piazza. Domani (giovedì) sarà la volta delle stampe da 3,30 metri x 2 con immagini dei luoghi simbolo di Pietrasanta come la Rocca, Sant’Agostino o il Ponte del Principe. Il tutto per alleggerire, visivamente, l’impatto dell’area e offrire, nello stesso tempo, una carrellata delle bellezze cittadine.