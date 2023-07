Piazza Santa Maria, le reazioni dei commercianti dopo la rivoluzione della sosta

LUCCA – Prima impressione positiva tra gli esercenti più direttamente interessati dalle modifiche, mentre prevalgono dubbi e perplessità tra i titolari delle attività sul lato nord-est della piazza.

Prime reazioni contrastanti alla rivoluzione della sosta in Piazza Santa Maria. All’indomani della riorganizzazione che ha convertito l’area sud est, di fronte alle attività commerciali, in zona pedonale con posteggi riservati ai residenti, gli esercenti sono divisi. Il cambiamento convince soprattutto coloro direttamente interessati dalla nuova segnaletica, attesa per lungo tempo. Prevalgono invece dubbi e perplessità tra i titolari delle attività dall’altro lato della piazza, che, a causa del cambiamento, temono di vedere penalizzato i volume dei propri affari.