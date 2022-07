Piazza San Michele: due arresti e 2 fogli di via obbligatori

Sabato sera (2 luglio) due volanti della Polizia di Stato della Questura di Lucca sono intervenute in Piazza San Michele per la segnalazione di un’aggressione ad un barista di un noto locale del centro.

Sul posto gli operatori hanno identificato due soggetti (un uomo di 30 anni di Capannori di origine rumena, con pregiudizi di Polizia e condanne oltre che colpito da Avviso Orale del Questore, e una donna di 25 di Pietrasanta, incensurata).

Gli stessi in evidente stato di alterazione dovuta all’alcol si rifiutavano di fornire le generalità e sbracciando e urlando creavano scompiglio all’interno del locale. Gli operatori cercavano di condurli all’esterno ma gli stessi cominciavano a spintonare e a cercare di eludere il controllo.

I quattro operatori delle due volanti intervenute hanno faticato non poco per assicurare i due soggetti nelle autovetture di servizio. Due degli operatori hanno riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

I due soggetti sono stati arrestati per resistenza, violenza e lesioni a P.U. oltre che ad essere denunciati in stato di libertàper rifiuto di fornire le generalità.

Nella direttissima il Gip ha convalidato gli arresti e sottoposto i due al obbligo di dimora nei rispettivi Comuni.

Alla luce delle condotte tenute dai due soggetti, il Questore di Lucca ha adottato nei loro confronti due F.V.O. rispettivamente di 1 (per lei) e 3 anni (per lui).