Piazza coperta, iniziati i lavori alla copertura

LUCCA – Il cantiere entra nella fase conclusiva dei lavori: la pensilina, tanto contestata dai comitati civici di quartiere, sarà ultimata nel giro di un mese. Entro novembre il completamento di tutte le opere, sia sull’area esterna che sull’edificio polifunzionale.

Dopo i ritardi dovuti alla reperibilità dei materiali, sono iniziati i lavori alla copertura del portico della Piazza Coperta di San Concordio. La pensilina, vero e proprio fulcro del progetto, rivestirà parte dell’area esterna del complesso: realizzata con dei pannelli sandwich in poliuretano rivestito da due lamine di acciaio, poggerà sui pilastri dello spiazzo aperto sottostante.

La copertura, meteo permettendo, sarà completata nel giro di un mese, un mese e mezzo. Mentre bisognerà aspettare fino a ottobre/novembre per vedere ultimato tutto il progetto, che è stato duramente criticato e contestato dai comitati del quartiere. La pensilina ricoprirà anche l’edificio polifunzionale su due piani di cui si vedono già le mura portanti. Lo spazio esterno della piazza sarà inoltre corredato anche da nuove alberature e da altri elementi di verde attrezzato. Nei rendering del progetto sono previsti anche un’area mostra per recuperare e valorizzare i resti archeologici dell’antico porto fluviale di San Concordio e sarà conservato il parcheggio interrato in cemento armato, realizzato negli anni 2009-2011.