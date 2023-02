Piazza Anfiteatro in delirio per Cristina D’Avena

LUCCA – Folla per assistere al concerto gratuito che apre la tre giorni di Lucca in Maschera. La cantante che fa tornare tutti bambini si è esibita sul palco ripercorrendo tutti i più grandi successi della sua lunga carriera.

fonte noitv

Piazza Anfiteatro gremita per Cristina D’Avena. L’atteso concerto, organizzato da Lucca Crea in collaborazione con il Comune di Lucca, ha dato il via al cartellone di Lucca in Maschera, la tre giorni di eventi che domenica poterà in città anche i figuranti e le mascherate dello storico Carnevale di Viareggio. La cantante capace di far tornare tutti bambini è salita sul palco intorno alle 21.15 accompagnata dai Gem Boy: acclamata dai fan che hanno riempito la piazza con largo anticipo in attesa della loro beniamina, è stata accolta dal sindaco Mario Pardini assieme a parte della giunta e ai vertici della partecipata. Lo show ha ripercorso i più grandi successi di una carriera lunga ben 40 anni: Pollon, Occhi di Gatto, Lady Oscar, Mila e Shiro, I Puffi, ma anche Pokemon, Sailor Moon e Dragon Ball… Grandi e piccini si sono scatenandosi sulle note dei cartoni animati più amati della propria infanzia; la musica ha poi lasciato spazio a foto e autografi per ricordare la serata.