PIAZZA AL SERCHIO – Nuovo Caso di COVID-19 aggiornato al 16 ottobre

Cari concittadini,

è di oggi 16 ottobre la notizia di un caso di positività al COVID 19 di un residente nel nostro comune. La persona interessante sta bene e si trova in isolamento domiciliare. L’autorità sanitaria come da prassi sta procedendo all’indagine epidemiologica per la ricostruzione dei contatti avuti.

L’amministrazione comunale, nell’esprimere un augurio di pronta guarigione ricorda a tutti di rispettare le indicazioni date dalle autorità competenti per contenere l’attuale ripresa dell’epidemia.

Il Sindaco

Dott. Andrea Carrari