PIAZZA AL SERCHIO – Giovedì al Museo

PIAZZA AL SERCHIO – Giovedì al Museo

24 settembre 2020 – Marinella e Andrea Campoli

Ultimo appuntamento per il mese di settembre con i Giovedì al Museo, da quest’anno fruibili anche da casa in modalità online: giovedì 24 settembre alle ore 21, Marinella e Andrea Campoli presentano “Antichi sapori apuani. Ricette e segreti” Tralerighe Libri, 2020.

La prenotazione obbligatoria può essere effettuata al 351 9527312 da coloro che vogliono assistere all’evento direttamente al Museo, in via Comunale 2 a San Michele di Piazza al Serchio, oppure compilando il modulo al link bit.ly/settembre20 per ricevere la password necessaria al collegamento online.

Il libro contiene 200 ricette della tradizione, facili da fare e con pochi ingredienti, proprio perché legate alla cucina del poco e del senza: dal pane alle minestre e zuppe, dal farro alla pastasciutta, dalle salse e sughi alle uova, dalle insalate e verdure alla pasta di pane, chiudendo il cerchio sui piatti che per secoli hanno sfamato intere generazioni di contadini. In questi piatti troviamo tutta l’arte del riuso e del riciclo, della conoscenza delle mille erbe, delle cotture, delle diverse farine, senza l’uso di conservanti, coloranti e chimica se non quella offerta dalla natura: sono poi le mani delle donne che da secoli impastano, creano, inventano con il poco o spesso il nulla che la Garfagnana offriva.

Andrea Campoli, nato a Castelnuovo di Garfagnana nel 1952, ha pubblicato i libri, editi da Garfagnana Editrice, La fontana dei pensieri e storie in rima (2016), La valle incantata (2017), Personaggi. Figure ed eccellenze della Garfagnana (2018), Apuani (2029), tutti dedicati al racconto della sua amata Garfagnana, degli antichi sapori e mestieri, delle sue fole e dei personaggi che hanno onorato questo territorio. Ha ricevuto diversi riconoscimenti partecipando a premi letterari e vincendo il Concorso Poetico al “Festival Resistente” di Grosseto nel 2018. Dal 2005 Andrea Campoli è conosciuto anche con il nome di Tatone Contafole, a testimonianza della sua attività di raccontatore di fole garfagnine.

Info:

Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

Via Comunale 2, San Michele

Piazza al Serchio – Lucca

Orari: da giovedì a domenica

dalle 16.00 alle 19.00

E.mail info@museoimmaginario.net

https://museoimmaginario.net