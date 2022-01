Piazza al Serchio – Figure Fantastiche.. l’evento dei Giovedì al museo

► Si terrà il 27 gennaio alle 21 l’evento dei Giovedì al museo Serpenti, capre, erbe e apparizioni: l’immaginario nei miei libri in dialogo con Normanna Albertini: una serata alla ricerca delle figure fantastiche nella produzione letteraria dell’autrice, per seguire le tracce di quella tradizione che permea, a volte anche in modo inconsapevole, il nostro vissuto.