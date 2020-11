PIAZZA AL SERCHIO – AGGIORNAMENTO COVID

Cari concittadini,

Nelle ultime 24 ore sono state comunicate cinque nuovi casi di persone positive al COVID 19 residenti nel nostro comune.

Tre persone appartengono allo stesso nucleo famigliare, sono già da diversi giorni in quarantena presso la propria abitazione e si tratta di tamponi effettuati nella scorsa settimana ma comunicati solo oggi. Le altre due persone anche loro dello stesso nucleo famigliare, si erano messe in auto isolamento in attese del risultato del tampone.

A loro va un augurio di pronta guarigione.

In ultimo una buona notizia, nella giornata di oggi abbiamo avuto una guarigione che si aggiunge alle altre diciotto precedenti.

Il Sindaco

Dott. Andrea Carrari