PIATTO FORTE LUCCHESE

ricetta tradizionale lucchese è di Stefano Zini

Questa squisitezza è la tradizione lucchese per eccellenza, lo facevano le nostre mamme e le nonne, oggi è scomparso dalle nostre tavole e talvolta in alcuni ristoranti viene riproposto qualcosa di simile, ma difficilmente è la vera ricetta come è difficile che vi venga offerto.