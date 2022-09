«PIANTIAMOLA … AI CONFINI DEL MONDO!»: A CASTELNUOVO GARFAGNANA UNA GIORNATA DEDICATA AI LIBRI ‘VERDI’

«Piantiamola … ai confini del mondo!» è il titolo del progetto della Regione Toscana, in collaborazione con il Centro ragionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane, le Reti documentarie toscane, Liber libri per bambini e ragazzi e Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo, che toccherà il nostro territorio il prossimo 8 settembre a Castelnuovo di Garfagnana, con una doppia iniziativa, una dedicata agli operatori e una aperta a tutti e dedicata, in particolar modo, ai bambini e ragazzi.

Il progetto, infatti, prevede una serie di incontri di aggiornamento rivolti agli operatori delle reti documentarie toscane e che vengono curati dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi.

Il percorso di formazione – che si sofferma su una selezione bibliografica che comprende titoli rivolti a varie fasce di età, compresi i libri inclusivi e tattili – è curato da Ilaria Tagliaferri e vuole fornire ai bibliotecari le linee guida per scegliere con consapevolezza le proposte editoriali di qualità che raccontano gli alberi e la natura. «Questo è un segno di attenzione – dicono gli ideatori – verso quegli operatori che in genere devono spostarsi per raggiungere centri più grandi e strutturati e, contemporaneamente, un modo per mettere in luce il lavoro importante che essi svolgono per la valorizzazione dei propri territori e del proprio ambienti naturale a beneficio di tutti i loro cittadini».

I libri selezionati e che saranno protagonisti degli incontri formativi saranno ospitati nello ‘Scaffale Verde’, un apposito spazio dedicato a pubblicazioni dedicate alla natura che le biblioteche metteranno a disposizione di bambini e ragazzi.

La prima iniziativa in calendario in questo ambito è proprio quella di Castelnuovo di Garfagnana che, per quanto concerne la parte pubblica, avrà inizio alle 14:30 alla Fortezza di Mont’Alfonso, dove si svolgerà la presentazione delle esperienze di conservazione e valorizzazione delle varietà locali, a cura di Cinzia Lenzini che parlerà della Banca del Germoplasma della Garfagnana, dove si conservano le risorse genetiche del luogo che abbiano un interesse agrario e forestale, sotto forma di semi e piante, allo scopo di garantirne la tutela. Ma si parlerà anche dell’esperienza degli agricoltori custodi e della comunità del cibo. A seguire, invece, è prevista una visita guidata all’Orto Botanico della Fortezza, al cui suo interno si trovano anche piante officinali e alberi da frutto selvatici, rari esemplari della biodiversità del territorio. A far da guida a questa visita, per far apprezzare ogni singolo ‘incontro’ botanico, sarà il presidente dell’associazione nazionale ‘Città del Castagno’, Ivo Poli.

L’iniziativa è organizzata dalla Rete documentaria lucchese, con la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, della Biblioteca civica ‘D. Pacchi’ di Castelnuovo e del Centro tradizioni popolari della Provincia.

Per informazioni: Rete documentaria lucchese – tel: 0583 417946; mail: biblioteche@provincia.lucca.it