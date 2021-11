PIANTATI DUE LECCI NEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPANNORI

Su iniziativa dei Carabinieri Forestali in occasione della ‘Giornata Nazionale degli alberi’

Ieri (lunedì) in occasione della ‘Giornata Nazionale degli alberi’ nel giardino della scuola primaria di Capannori sono stati piantati due lecci. L’iniziativa è stata promossa dai Carabinieri Forestali in collaborazione con il Comune e Legambiente Capannori -Piana Lucchese nell’ambito del progetto ‘Un albero per il futuro’. Le due nuove piante saranno georeferenziate e andranno a far parte di una mappa con tutte le nuove piantumazioni.

Alla messa a dimora erano presenti gli alunni delle classi seconde e sono intervenuti il maresciallo Fabrizio Bencini, l’assessore all’ambiente del Comune, Giordano Del Chiaro e Maria Cristina Nanni di Legambiente Capannori-Piana Lucchese.Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale proseguirà con la messa a dimora di nuovi alberi nei giardini delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio in collaborazione con gli Istituti Comprensivi.