PianoScuola: riaperta la F.lli Grimm dopo intervento sostituzione pavimentazione, un portale di palloncini e il benvenuto del sindaco

“Oggi vi riconsegniamo una scuola sana e riqualificata, sicura, più bella e molto più luninosa. Ben tornati”: così il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti ha accolto i bambini della scuola dell’infanzia F.lli Grimm di Ponterosso la cui apertura era slittata a causa di alcuni imprevisti in seguito al delicato intervento di rimozione della pavimentazione risalante agli anni ’70 realizzata in vinil amianto sostituita da una più moderna e funzionale in PVC. I bambini, che a avevano iniziato regolamento l’anno scolastico, erano stati nel frattempo ospitati in altri plessi scolastici cittadini in attesa dell’ultimazione dei lavori. “Ringrazio l’ufficio lavori pubblici ed ufficio scuola per il grande lavoro effettuato sugli edifici, un lavoro enorme fatto in appena due mesi, la dirigenza scolastica per la disponibilità e naturalmente insegnanti e genitori per la comprensione e la pazienza. Oggi è un bel giorno per tutta la città”.

Insieme al sindaco, a salutare il ritorno dei bambini nella nuova vecchia scuola c’erano gli assessori, Matteo Marcucci e Francesca Bresciani, il dirigente dell’istituto comprensivo, Carmen Menchini ed il personale dell’ufficio scuola.

Alla F.lli Grimm, così come alla Barsottini all’Africa, è stato molto impegnativo. L’intervento, costato complessivamente 240 mila euro, rientra nell’ambito del #PianoScuola straordinario voluto dall’amministrazione comunale che ha interessato, nella sola sessione estiva, sedici plessi cittadini. Analogo intervento aveva interessato lo scorso anno l’asilo Scubidù (400 mila euro) ed appunto anche la scuola primaria Barsottini all’Africa (222 mila euro). Nuova pavimentazione antibatterica è stata invece installata alla Lorenzini dove è stata posizionata nello spazio comune, nel refettorio e nelle sezioni, alla Giannini per quanto riguarda lo spazio comune e le sezioni, Peter Pan con gli spazi per l’attività motoria indoor ed infine l’aula magna della scuola primaria Pascoli.

