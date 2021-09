PianoScuola: nuovo “look” per l’asilo nido Bambi, allestiti sedici cantieri in due mesi

Nuovo “look” per l’asilo nido Bambi. Il plesso di Fumetto è stato in uno dei sedici cantieri interessati dal #pianoscuola programmati durante i mesi estivi dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti. L’intervento si è concentrato principalmente sull’esterno con l’imbiancatura di tutte le facciate, la ripresa dell’intonaco e la sistemazione delle rampe di accesso oltre alla pulizia straordinaria sanificazione degli ambienti. Solo in questa sessione estiva l’amministrazione comunale ha investito oltre 2 milioni di euro nei plessi scolastici cittadini dove sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento sismico ed efficientemente energetico fino alla rimozione dell’amianto da pavimenti e coperture e alla riparazione ed ampliamenti di servizi igienici, riprese di intonaco e tinteggiature e molto altro. Interventi che hanno migliorato l’accoglienza e la sicurezza degli ambienti, decoro e luminosità.

Il nido è stato visitata nelle scorse ore dall’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci e dall’assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani impegnati in questi giorni nei sopralluoghi al fine di visionare lo stato dei lavori e raccogliere nuove segnalazioni da parte del personale e dei docenti in vista dell’ormai imminente ritorni in classe.

