Bernardi: “Incontri per favorirne una adeguata conoscenza nei cittadini”

PIANO STRUTTURALE: PRIMO INCONTRO PER LA PRESENTAZIONE DI QUESTO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

Appuntamento venerdì, ore 18, alle Scuderie Granducali

SERAVEZZA – Si terrà venerdì 10 novembre, alle ore 18 presso le Scuderie Granducali di Seravezza, il primo dei due incontri pubblici per l’illustrazione alla cittadinanza del nuovo Piano strutturale. Dopo l’adozione da parte del consiglio comunale lo scorso mese, il Piano è stato pubblicato lo scorso 25 ottobre sul BURT, il bollettino ufficiale della Regione Toscana,. Ed è da quella data che decorrono i 60 giorni di tempo – quindi il 24 dicembre – entro i quali chiunque può presentare osservazioni al Comune.

L’intera documentazione, compresa la valutazione ambientale strategica, può essere consultata presso il settore Cultura del territorio, presso la sede municipale di Seravezza in via XXIV Maggio oppure sul sito web del Comune, all’indirizzo www.comune.seravezza.lucca.it, accedendo alla sezione dedicata al Piano strutturale.

Entro il prossimo 24 dicembre, come detto, potranno essere inviate osservazioni al Comune, indirizzate all’Ufficio Protocollo in via XXIX Maggio n.22 – Seravezza, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.seravezza@ postacert.toscana.it, con la dicitura “Settore Cultura del territorio – Osservazioni al Piano Strutturale” e/o “Settore Cultura del territorio – Osservazione alla Valutazione Ambientale Strategica”.

Per una illustrazione da parte del responsabile del procedimento e dei progettisti, l’appuntamento è venerdì alle Scuderie Granducali, cui seguirà entro la fine del mese un altro incontro a Querceta, sempre finalizzato all’illustrazione di questo strumento e alla descrizione delle principali caratteristiche.

Per eventuali comunicazioni, richiesta di informazioni o delucidazioni è possibile contattare il garante della partecipazione, l’ingegner Luca Fantini, al numero 0584 757758 oppure tramite email all’indirizzo pianostrutturale@comune. seravezza.lucca.it.

“Mentre è in corso l’iter previsto per raccogliere eventuali osservazioni – spiega l’assessore all’urbanistica Adamo Bernardi – abbiamo pensato sia utile la promozione di incontri nel corso dei quali saranno illustrate le principali caratteristiche di questo importante strumento urbanistico, per dare modo ai cittadini di averne adeguata conoscenza e di poter fare eventuali osservazioni con maggiore cognizione. All’incontro di Seravezza ne seguirà un altro a Querceta così da portare su tutto il territorio questa azione di capillare informazione per la cittadinanza”.