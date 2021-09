Una nuova pavimentazione ed un nuovo sistema antincendio moderno. La scuola primaria Barsottini all’Africa è stato uno dei grandi cantieri estivi programmati dal Comune di Pietrasanta nell’ambito del progetto #pianoscuola per migliorare sicurezza, accoglienza, qualità degli ambienti e sostenibilità energetica. Solo in questa sessione estiva l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti ha investito oltre 2 milioni di euro nei plessi scolastici cittadini dove sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento sismico ed efficientemente energetico fino alla rimozione dell’amianto da pavimenti e coperture e alla riparazione ed ampliamenti di servizi igienici, riprese di intonaco e tinteggiature e molto altro. “In due mesi abbiamo allestito sedici cantieri, alcuni molto importanti, per riconsegnare le scuole in tempo per il nuovo anno scolastico. – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – In queste ore nei plessi sono già all’opera le ditte di pulizia per effettuare una pulizia straordinaria e sanificare gli ambienti. Ringrazio l’ufficio tecnico per il grande lavoro di programmazione ed esecuzione degli interventi. Le nostre scuole, dopo questa sessione, sono luoghi sicuramente migliorati e più sicuri”.

Alla Barsottini l’amministrazione ha investito circa 330 mila euro per realizzare i seguenti interventi: rimozione delle pavimentazioni contenenti amianto, smaltimento e successiva ripavimentazione e adeguamento alle prescrizioni antincendio attraverso la realizzazione del tamponamento con parete REI 120 delle porte presenti, adeguamento parapetti scale esterne, sostituzione delle finestre che affacciano sulla scala di sicurezza, realizzazione di un impianto di estinzione, impianto di illuminazione di emergenza.

