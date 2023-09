Piano operativo, Sorbo: “Nessuno stop della Regione”



“Non c’è nessuno stop della Regione sul piano operativo di Pietrasanta e la tempistica prevista per la conclusione dell’iter di entrambi gli strumenti urbanistici, al momento, non prevede dilatazioni o ritardi: temo, piuttosto, che ci siano forti incomprensioni nella lettura della norma e, su questo, dovremo senz’altro lavorare meglio, per rendere ancora più chiaro il testo alla comunità”: così l’assessore a urbanistica ed edilizia, Ermanno Sorbo, sgombera il campo dai presagi apocalittici tracciati intorno al piano operativo comunale, attualmente in esame all’ente regionale che la prossima settimana rivedrà gli uffici cittadini per proseguire la discussione.

“Com’è già avvenuto per il piano strutturale, la Conferenza Paesaggistica regionale, nella prima seduta del 3 agosto, ha sospeso i lavori rinviandoli a una riunione successiva, già da tempo fissata per la prossima settimana: di quale stop si parla?”, è la considerazione dell’assessore. Che poi prosegue: “Gli strumenti contengono forti input verso la rigenerazione urbana e la valorizzazione edilizia dell’esistente, per limitare il consumo di territorio e proteggere, in modo particolare, la collina e la piana agricola, quest’ultima tutelata nella sua vocazione e messa al riparo da nuove edificazioni. Per fare solo un esempio: non so dove siano le 94 nuove RTA perché il piano non prevede più che questa modalità turistica venga incrementata in futuro, neppure attraverso trasformazioni di strutture già esistenti”.

Inesatta è anche la considerazione sugli indici di ampliamento degli edifici esistenti (“ad oggi non ci risulta che siano cancellati”, conferma Sorbo) e quella sul polo scolastico in viale Apua: “Non subisce alcuno stralcio – spiega l’amministratore – ma una semplice integrazione: ai fini della sua conformità al Piano Paesaggistico regionale, infatti, è stata individuata una fascia di protezione parallela al viale che non esclude la previsione del polo scolastico ma tutela le visuali verso le Apuane”.

Sull’urgenza di convocare una commissione urbanistica, invece, il presidente Giacomo Vannucci sottolinea come “al momento, non c’è nessun atto da presentare al consiglio comunale per l’attività del quale sia necessario il supporto della commissione. Che, invece, sarà convocata presto – aggiunge – per illustrare la delibera di approvazione del piano strutturale, esaminato e licenziato dalla Conferenza Paesaggistica regionale nel mese di luglio. Per qualsiasi necessità o chiarimento sono, come sempre, a completa disposizione di cittadini, professionisti e consiglieri interessati a capire, approfondire o discutere ogni aspetto dei nuovi strumenti urbanistici”.

Le tempistiche tecniche, al momento confermate, prevedono che il piano strutturale venga portato in votazione al consiglio comunale, per l’approvazione definitiva, entro la fine del mese di ottobre; per il piano operativo termini più certi, anche per una questione di rispetto istituzionale in un dialogo Comune-Regione che è stato, finora, sempre improntato alla seria e leale collaborazione, saranno indicati solo dopo l’incontro della prossima settimana.