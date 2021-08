Appuntamento venerdì 27 agosto con il dinner show al ristorante Da Renzo a Piano di Mommio

Ultimi posti disponibili per la cena con sfilata!!!

Quale sarà il volto ufficiale dell’associazione culturale Meglio di Ieri?

Nasce Miss Meglio di Ieri, il concorso di bellezza femminile reso possibile grazie alla collaborazione con l’agenzia FuturaModels di Natascia Alongi.

L’appuntamento è per venerdì 27 agosto alle 20,30 nel giardino del ristorante Da Renzo a Piano di Mommio: la serata, comprensiva di gustosa cena con un menù fisso, sarà arricchita da una sfilata di moda con elezione della reginetta più bella che non solo conquisterà la meritata fascia, ma verrà premiata con la tessera dell’Associazione (che dà diritto a sconti vantaggiosi nelle attività convenzionate sempre in continuo aggiornamento) e diventerà la testimonial degli eventi 2021/22 di Meglio di Ieri.

In giuria tecnica, oltre a Daniel Griva, Fondatore e Presidente, volti noti come Francesca Navari giornalista de La Nazione, Anna Vagli criminologa forense e giornalista, Paola Manfredini regista e imprenditrice, Samantha Galano imprenditrice e titolare del Ristorante Da Renzo e Simone Simonini libero professionista

‘’L’idea di lanciare per la prima volta questo concorso – motiva il presidente Griva – è legata alla volontà di coinvolgere sempre più persone nelle nostre attività e di proporre un nuovo evento che punta a diventare un appuntamento fisso annuale dell’associazione.

L’obiettivo _ superato il momento critico di pandemia, è di riprendere con le nostre proposte culturali e di aggregazione rilanciando anche le attività del territorio che, sempre più numerose, stanno entrando nel nostro circuito apprezzando i benefici del ‘fare rete’. Che è la logica di Meglio di Ieri”.

Per la serata di venerdì ultimi posti a disposizione (non è necessario il greenpass trattandosi di evento all’aperto) rivolgendosi al numero: 333-8095928 (anche whatsapp)