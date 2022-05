Piani urbanistici, 831 le osservazioni presentate

PIETRASANTA – Sono 831 le osservazioni giunte in Municipio, complessivamente, al piano strutturale e operativo di Pietrasanta, i nuovi strumenti urbanistici adottati dal consiglio comunale lo scorso 13 dicembre. Il primo rendiconto “ufficiale” è stato indicato martedì, nel corso della commissione consiliare urbanistica: 754, di cui 3 fuori termine, sono state le osservazioni per il piano operativo; 77, tutte presentate entro la scadenza prevista, quelle per il piano strutturale. Sono state ricevute anche 8 osservazioni per la Vas del piano operativo e 6 per quella del piano strutturale.

“Gli uffici, che ringrazio per l’ottimo lavoro che stanno facendo anche in termini di organizzazione – ha spiegato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – hanno già completato l’inserimento nel registro istruttorio di tutte le osservazioni al piano strutturale e sono circa a metà strada con la registrazione di quelle al piano operativo”. Attività, quest’ultima, che verrà conclusa nelle prossime due settimane. Le tappe successive saranno la controdeduzione tecnica, l’esame della commissione urbanistica e, quindi, del consiglio comunale. A quel punto i due piani “contro dedotti” faranno l’ultimo passaggio davanti alla Conferenza Paesaggistica della Regione Toscana.