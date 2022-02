Piani dell’Henraux ? La politica locale sta mancando l’obiettivo e non attua i buoni propositi.

“L’ultimo consiglio comunale di Seravezza, centrato in particolare sul tema delle attività estrattive, non ci è piaciuto per due motivi.

Innanzitutto perché il primo approdo operativo espresso dalla Giunta Alessandrini sul tema non ha portato novità sostanziali rispetto alla rotta percorsa dalla Giunta Tarabella – Salvatori.

E questo comporterà nel tempo l’accrescersi del malcontento quando l’Henraux attuerà i sui piani di escavazione, perché non basta parlare

di salvaguardia ambientale e di compensazione tra gli interessi privati e quelli collettivi se poi, alla fine del gioco, la ricchezza prodotta in zona lascerà solo un paio di piazzole, una decina di cartelli e uno storico tavolato di legno a fronte di territori sconquassati e buchi nella pancia delle montagne.

Il secondo perché in tutto questo processo i grandi assenti sono stati i cittadini, né preventivamente consultati e neppure informati. Eppure ciò che accadrà nel prossimo decennio sul nostro territorio segnerà l’intera comunità irreversibilmente”.

Ad affermarlo sono Rosario Brillante e Alessandro Lenzoni, aderenti versiliesi di Sinistra Civica Ecologista, che aggiungono : ” abbiamo notato non senza sorpresa una nuova sottolineatura su questi temi da parte del Pd locale. Se sono fiori fioriranno perché anche in questo caso proclamare solo principi senza fare neppure una proposta lascia non pochi dubbi sul fatto che questo Partito stia elaborando un auspicato cambio di rotta e non una banale strategia d’opposizione all’attuale maggioranza di governo.

Per ora, visto che la Giunta Alessandrini stava proponendo al Consiglio la conclusione di un lavoro iniziato proprio dagli stessi amministratori del Pd con l’Henraux, con alcune aggiunte ritenute pure da loro migliorative, l’opposizione ha suscitato solo la stizza del Sindaco – che si sarà sentito tradito – e l’attesa di conoscere del proposte del Pd che, per adesso, non ci sono state.

Secondo Lenzoni il brutto clima nel quale si è sviluppato il dibattito – per le scaramucce su chi ha fatto o farà più danno al territorio per le cave aperte sotto la Giunta Tarabella e quelle che verranno realizzate sotto la Giunta Alessandrini e chi è più ambientalista dell’altro o più bravo a trattare con l’Henraux – non deve distogliere da ciò che è realmente accaduto.

A mio parere – continua Brillante – allo stato attuale delle cose gli amministratori locali di prima e quelli di ora hanno comunemente confermato il loro assoggettamento culturale a quella logica di fare impresa a discapito del territorio e dei suoi abitanti di cui Henraux è la principale esponente.

Una logica che procura una distruzione ambientale irreversibile, una rapina delle risorse presenti nel territorio, disagi per la popolazione per l’imponente traffico che si riversa sulla viabilità locale e, non di rado, inquinamento di falde acquifere e dei corsi d’acqua che pure vengono sfruttati copiosamente da questa industria, sebbene nessuno parli di questo aspetto.

In cambio di cosa poi non si capisce davvero più, visto che l’occupazione negli ultimi decenni è praticamente crollata e accertato nei fatti che al di là delle chiacchiere ben poco del materiale estratto dalle nostre montagne diventa in zona prodotto finito.

Il valore di una economia oltre che con la necessaria compatibilità ambientale, va misurata nel rapporto tra costi e benefici per la comunità locale dove si realizza. Nel nostro caso si può affermare, senza il timore di essere smentiti, che il danno non corrisponde al guadagno e la preminenza degli interessi e dei vantaggi privati, a scapito di quelli della collettività, del territorio e del suo futuro, è indiscutibile.

Ritengo che gli Amministratori di ora e quelli di prima, , oltre a confrontati malamente sul tema dell’impatto ambientale delle attività estrattive hanno tralasciato proprio di esaminare ciò che è accaduto negli ultimi trent’anni; l’esperienza consumata a Massa e Carrara – aziende con guadagni stratosferici, una distruzione immane e il tasso di disoccupazione più alto della Toscana -non ha insegnato niente. Hanno inoltre ignorato la necessità irrinunciabile di una estrazione realmente contingentata di materiali effettivamente pregiati, che è l’unica mitigazione reale e possibile alla distruzione prodotta dalle cave. Ed hanno persino sorvolato su come verrà controllato e garantito che il marmo estratto diventi prodotto finito con maestranze locali.

A quanto pare – incalza Lenzoni – i nostri politici locali sono ascrivibili all’elenco di coloro convinti che una cava – a cielo aperto o in galleria – renda solo il 30% di blocchi e che dichiarare sulla carta che alla fine solo il 15% di una montagna distrutta o svuotata verrà lavorato in zona (ma nessuno può neppure provare che questo sia poi vero), con l’aggiunta di qualche regalia, sia sufficiente a giustificare un interesse pubblico.

L’unica eccezione che merita di essere segnalata in questo senso è stata quella mossa dalla consigliera d’opposizione Elena Luisi; che con insistenza ha posto il tema della efficacia dei controlli pubblici sull’operato effettivo delle aziende senza ricevere risposte all’altezza del quesito.

Di fatto l’amministrazione Alessandrini – insiste Brillante – mettendo un po’ di vino nuovo in un otre vecchio non ha portato all’auspicata svolta nella gestione del territorio che, al di là della narrazione e di preannunciati buoni propositi, quindi non c’è stata.

L’amara conclusione e che le forze politiche locali fanno davvero fatica, per limiti culturali e di elaborazione, ad immaginare un cambiamento del modello economico locale e, in questo quadro, ad assegnare una funzione nuova e di transizione al settore del marmo.

La conseguenza è che la ricchezza prodotta sconquassando le nostre montagne non solo non produrrà nuova occupazione locale ma neppure verrà utilizzata per disegnare orizzonti e scenari nuovi.

Si doveva e si poteva fare di più. Sarebbe il caso – conclude Brillante – che chi ricopre responsabilità pubbliche e politiche – con il Sindaco Alessandrini in testa ed anche al di fuori della logica del conflitto tra opposizione e maggioranza- si apra ad un serio confronto – per cogliere spunti e suggerimenti – con i cittadini e con coloro che sono portatori di una visione diversa da quella si sta confermando, e che è destinata solo ad accrescere i conflitti.