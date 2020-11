Piangono le Cassandre della Manifattura.

Italia Viva, che è sempre stata propositiva su questa vicenda, ritiene che si potrebbero trovare utili sinergie per un accordo, unendo alla previsione urbanistica dell’area Manifattura anche quella della Caserma Lorenzini, perché fra le due aree si possano realizzare più di mille nuovi parcheggi e anche decine di appartamenti per il medio ceto, per consentire a giovani Coppie ed agli Anziani, che voglio tornare a vivere in città, di poterlo fare, a costi pressoché uguali alle residenze fuori alle Mura.