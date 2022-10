Pianeta Terra Festival, pienone in S. Francesco per Michele Serra e Raj Patel

LUCCA – Ancora una giornata con tantissimo pubblico agli eventi del Pianeta Terra Festival. In particolare, in San Francesco, pienone prima per Michele Serra, che ha parlato dell’innalzamento dei mari e della gestione della risorsa acqua e poi per l’economista inglese Raj Patel, uno dei maggiori esperti mondiali nel settore delle dinamiche alimentari.

Ancora una giornata con tantissimo pubblico agli eventi del Pianeta Terra Festival. In particolare, in San Francesco, pienone prima per Michele Serra, che ha parlato dell’innalzamento dei mari e della gestione della risorsa acqua e poi per l’economista inglese Raj Patel, uno dei maggiori esperti mondiali nel settore delle dinamiche alimentari che ha parlato del del prezzo del cibo, in aumento in tutto il pianeta e di come affronteremo la sfida del futuro: sfamare 10 miliardi di persone in modo sostenibile.

Tra i vari incontri del sabato, di particolare interesse quello con la biologa romana Emanuela Evangelista, che da quasi 10 anni vive in Amazzonia, per aiutare la popolazione indigena a rimanere custode della foresta.

Domani è in programma la giornata finale del festival che sta riscuotendo un successo superiore alle attese. Tra i tanti appuntamenti spicca quello con il premio Nobel per l’economia Esthér Duflò, che insieme al Ministro alla mobilità sostenibile Enrico Giovannini parlerà del legame tra cambiamenti climatici e povertà. L’incontro è in programma alla Cappella Guinigi, in San Francesco, alle 15:30.