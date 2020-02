Piana di Seravezza – Scarichi nel Rio Bonazzera

Ci è stato segnalato che, ieri mattina, alla fine di Via Pucci, dove la strada in cambia in Via delle Mimose, dove si trova il ponticello lungo il Rio Bonazzera che divide il Comune di Seravezza da quello di Pietrasanta, fuoriusciva un liquido biancastro dal canale di scolo che pare essere quello della Ditta Henraux. La segnalazione inviata in redazione, corredata di documentazione fotografica, è state prima fatta agli organi preposti i quali, al momento, o non hanno risposto o hanno risposto che non sarebbero intervenuti per un sopralluogo, a causa della carenza di personale. I cittadini della zona circostante, che spesso coltivano anche un orto, sono molto preoccupati dal verificarsi di questi episodi.