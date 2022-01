PIANA DI LUCCA – Qualità dell’aria, da domani (19 gennaio) e fino al 24 gennaio è fatto divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti

Qualità dell’aria, da domani (19 gennaio) e fino al 24 gennaio è fatto divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti su tutto il territorio di Porcari e dei Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio e Montecarlo.

Perdurano inoltre fino al 31 marzo le limitazioni sui caminetti.

Dalle 7,30 alle 19,30 non potranno circolare le autovetture diesel e benzina euro zero, euro 1 ed euro 2 e i veicoli merci euro zero, euro 1 ed euro 2 diesel; ciclomotori e motoveicoli euro zero (omologati prima del 17 giugno 1999) euro 1 (omologati dopo il 17 giugno 1999); veicoli ad uso speciale euro zero; autobus euro zero.