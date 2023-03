PIAGGIONE – una donna del 1963 e un uomo – trovati deceduti in una casa

Aggiornamento 118 per due persone – una donna del 1963 e un uomo – trovati deceduti in una casa (sembra abitazione della donna) in

località Piaggione – via del Brennero nord. Sono intervenuti sanitari dell’ambulanza con medico di Ponte a Moriano, che però non hanno potuto che constatare l’avvenuto decesso, non si sa dovuto a cosa. I corpi senza vita sarebbero stati ritrovati da parente della donna. Sul posto i carabinieri.