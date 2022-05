PHOTOLUX FACTORY Lucca 4 giugno 2022

Photolux Factory è un progetto a cura di Photolux Festival, in collaborazione e con il sostegno del dipartimento di fotografia di Accademia Italiana.

IL FORMAT

Un nuovo format di alta formazione dedicato ai fotografi under 25: un’intera giornata di lavoro, cinque tavoli di studio.

Grazie a un approccio laboratoriale e partecipativo, gli iscritti avranno modo di approfondire i passaggi fondamentali legati alla progettazione e allo sviluppo di un lavoro fotografico.

I TAVOLI DI STUDIO

ore 10:00 – 12:30

RICERCA E METODO, con Michele Palazzi

Il tavolo affronterà la produzione di un progetto fotografico partendo dall’inizio della sua costruzione attraverso esercizi di scrittura ed editing per poi affrontare lo sviluppo delle immagini con l’utilizzo del diario creativo e della ricerca di referenze, fino ad arrivare alle varie forme di fidelizzazione e promozione del progetto.

PERSONAL BRANDING, con Sara Guerrini

Comunicare le proprie immagini e se stessi. Come presento il mio lavoro? E un corpo organico e arriva il mio messaggio? Relazionarsi con i protagonisti del settore attraverso letture portfolio, grant, residenze. Costruire uno storytelling personale utilizzando piattaforme, siti e social media. Analizzeremo i vari elementi che concorrono alla definizione del nostro profilo professionale.

Ore 13:30 – 16:00

EDITING, con Daria Scolamacchia

Che cos’è l’editing? Come si selezionano le immagini? Come si costruisce un racconto fotografico?

L’editing è un lavoro di scrittura e riscrittura di una narrazione visiva, un esercizio di scomposizione e ricomposizione potenzialmente infinito. I partecipanti al tavolo avranno la possibilità di esaminare il rapporto tra l’opera e i processi che sono alla base della sua creazione e della sua destinazione (libro, mostra, pubblicazione editoriale) e di riflettere insieme sugli aspetti visivi, sociali e culturali che contribuiscono alla costruzione di un progetto fotografico.

LA MOSTRA FOTOGRAFICA, con Kublaiklan

Kublaiklan accompagnerà i partecipanti nell’esplorazione del dietro le quinte delle mostre fotografiche analizzando le diverse fasi della progettazione espositiva, con un focus particolare sulle modalità installative non convenzionali.

IL FOTOLIBRO, con Fiorenza Pinna

Cambiano la forma fisica e le pratiche di distribuzione, ma il libro fotografico diventa sempre più importante nella fotografia contemporanea.

Che cos’è un libro fotografico e come funziona?

Come si progetta un libro coerente, uno spazio di senso complesso al servizio del progetto?

ore 17:00

OPEN TALK

Al termine della giornata, un talk finale aperto al pubblico chiude i lavori attraverso una riflessione sull’approccio progettuale e la gestione del contenuto fotografico, nonché sulle professioni della fotografia.

INFO E ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono riservate ai fotografi under 25.

Il numero massimo di partecipanti per ciascun tavolo è fissato a 10.

Tutti i partecipanti sono invitati a portare in discussione un progetto personale in formato digitale o cartaceo.

Costo: 10 € per ciascun tavolo.

Sito: http://www.photoluxfestival.it