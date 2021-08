“Pfizer e Moderna aumentano i prezzi dei vaccini destinati all’Ue”

AGI – Pfizer e Moderna hanno aumentato i prezzi dei loro vaccini Covid-19 rispettivamente più di un quarto e più di un decimo negli ultimi contratti di fornitura dell’Ue. Lo rivela il Financial Times, spiegando che in questo modo e proprio ora che cresce la preoccupazione per la variante Delta, i due gruppi genereranno decine di miliardi di dollari di entrate mentre firmano nuovi accordi con i paesi ansiosi di assicurarsi le forniture necessarie a potenziali richiami.

I termini degli accordi, stipulati quest’anno per un totale di 2,1 miliardi fino al 2023, sono stati rinegoziati dopo che i dati della fase 3 della sperimentazione hanno mostrato che i vaccini “mRNA” delle due aziende avevano tassi di efficacia più alti rispetto ai sieri più economici sviluppati da Oxford/AstraZeneca e Johnson & Johnson.

Secondo i nuovi contratti, riferisce il Ft, il nuovo prezzo per un vaccino Pfizer sarà di 19,50 euro contro i 15,50 euro precedenti mentre il prezzo di un vaccino Moderna sarà di 25,50 dollari a dose, rispetto ai 19 euro del primo accordo anche se inferiore ai 28,50 dollari precedentemente concordati.