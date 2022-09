Petto di Pollo all arancia una ricetta tenerissima perfetta da realizzare in poco tempo e tenerissima tant’e’ che si taglia con la forchetta. Adoro il pollo fatto in questo modo, profumato, tenerissimo e si realizza in poco tempo. Con una ricetta cosi’ si accontentano davvero tutti e questa versione del pollo insieme a quello al limone vale la pena davvero di provarlo.

Ci sono dei piccoli accorgimenti per avere la ricetta fatta come si deve, innanzitutto le arance devono essere biologiche per una qualita’ migliore e poi le fette di petto di pollo devono essere tagliate non troppo sottili in modo tale da ottenere una carne succosa e piena di aromi di agrumi all’interno. E’ una ricetta abbastanza veloce, ci vogliono non piu’ di 30 minuti per farla e poi occorrono davvero pochi ingredienti. Rappresenta un modo originale e diverso di preparare delle fettine di pollo . Vediamo come fare il petto di pollo all arancia il suo sapore conquista sempre tutti.