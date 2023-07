Il pesto di zucchine è una ricettina molto facile, veloce da realizzare. Si può usare tranquillamente al posto del pesto di basilico. Si usa per condire primi piatti ma può essere usata anche per condire bruschette, tramezzini e tartine oppure farcire sfiziosi antipasti Un ottimo condimento da preparare in pochissimo tempo, una bella un’idea per chi ha poco tempo da dedicare in cucina. La mia ricetta prevede l’uso delle mandorle ma voi potete variare a propri gusto sostituendole con altro tipo di frutta secca come per esempio: pinoli o noci oppure sostituendo il parmigiano con del pecorino stagionato a voi la scelta. Ma ora andiamo a preparare questo gustoso condimento…

https://dolcipassioni.net/ricetta/pesto-di-zucchine-ricetta-facile-e-veloce/?fbclid=IwAR0pfVLM_aIikF3b3nySuBxTqL4XNEG2Ffhujh6IwLeuEgQ4ZGNHj3CffKs Pesto di Zucchine: ricetta facile e veloce INGREDIENTI 3 zucchine di media grandezza; 2 spicchi di aglio; 50 g di parmigiano grattugiato (in alternativa potete usare il pecorino stagionato); 70 ml di acqua; 15 foglie di basilico fresco; 80 g di mandorle sgusciate (in alternativa potete utilizzare i pinoli o le noci); Olio extravergine di oliva q.b.; Sale q.b.

STEP Lavare per bene le zucchine, dopodichè spuntarle e tagliarle a rondelle; Prendere una padella versare l’olio extravergine di oliva, lo spicchio dell’aglio; Aggiungere le zucchine tagliate, regolare di sale e mescolare per far amalgamare bene il tutto; Unire l’acqua, coprire e far cuocere affinchè le zucchine risulteranno morbide (mi raccomando far asciugare tutta l’acqua che abbiamo versato, passaggio molto importante!); Prendiamo il mixer tritatutto, quindi trasferire le zucchine, le mandorle, l’aglio, il formaggio grattugiato, il basilico, l’olio, il sale e frullare fino ad ottenere una crema densa; Il nostro Pesto di zucchine è pronto! Ora possiamo usare il nostro gustoso pesto nelle preparazioni! NOTE Si può conservare in frigo per due o tre giorni in un contenitore ben chiuso. Si può anche congelare in un vasetto di vetro, oppure, se ne avete preparato tanto, potete porzionarlo mettendolo nella vaschetta per i cubetti del ghiaccio. Quando si sarà solidificato inserite i cubetti in un sacchetto da freezer e scongelate la porzione che vi occorre.