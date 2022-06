Dopo classico il pesto genovese, quello alle melanzane e ai gambi di carciofi, ho voluto provare, anche, Il pesto alle zucchine mandorle e noci. Pur avendo usato le zucchine a crudo ho avuto un risultato eccellente non si sentivano per niente, anzi ha un sapore fresco e gustoso.

Una salsa leggera e gustosa veramente ottima da usare su crostini per aperitivi e antipasti, come accompagno a piatti di carne o formaggi vari, su primi di pasta poi è una favola di freschezza.

Pesto alle zucchine mandorle e noci

Ingredienti

400 gr di zucchine peso netto dopo salate

120 gr di parmigiano

40 gr di pecorino

40 gr di mandorle

20 di gr noci

3 spicchi d’aglio

20/30 foglie di basilico

I cucchiaio di sale

Olio q.b.

Procedimento

Lavare ed asciugare le zucchine, dividerle per il lungo e poi in quarti, con un cucchiaio svuotarle da polpa e semi, tagliarle in piccoli pezzi, disporli in un scolapasta cosparse da sale cosi da far perdere l’acqua, lasciarle per 30 minuti circa.

Nel frattempo passare le foglie di basilico con panno umido e sbucciare l’aglio.

Lavare le zucchine strizzarle ed asciugarle, metterle nel boccale del tritatutto, aggiungervi le mandorle, le noci, l’aglio, il basilico e l’olio tritare per qualche minuto e aggiungere il parmigiano e il pecorino, regolarvi con l’olio se non dovesse bastare si può aggiungerne altro.

Io ho fatto questa bella dose abbondante una parte l’ho usata subito per condire la pasta, un vasetto l’ho messo in frigo e l’ho usato dopo qualche giorno ( si mantiene bene una settimana) il resto l’ho messo nei bicchierini di plastica da liquore avvolti nella pellicola ( senza farla andare a contatto) e li ho congelati, in questo modo che mi son fatta la scorta per l’inverno.

