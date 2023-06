Pestato e abbandonato in fin di vita dopo lite in spiaggia: due arresti per tentato omicidio

L’aggressione è avvenuta al culmine di una lite finita fuori controllo davanti ai tanti presenti in spiaggia. Denunciate a piede libero anche due ragazze

Un ragazzo di 23 anni è ricoverato in fin di vita dopo essere stato picchiato a sangue a Cagliari. Il ragazzo è finito in coma dopo aver subito un violento pestaggio vicino alla spiaggia del Poetto nella notte tra Sabato 17 e Domenica 18 Giugno. Per la brutale aggressione sono stati arrestati dai carabinieri due giovani di 23 e 32 anni, con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo le ricostruzioni fatte dai media, il pestaggio sarebbe avvenuto intorno alle 4.30 di Domenica mattina, al culmine di una folle lite.

Stando alle testimonianze, la vittima sarebbe stato presa a calci in testa anche quando era già inerme e sarebbe stato lasciato sanguinante a terra. Ad assistere alla scena ci sarebbero state diverse persone presenti nell’area della spiaggia di solito molto frequentata, davanti ai chioschetti dei panini e al luna-park.

Uno dei picchiatori avrebbe continuato a colpirlo con calci al volto e all’addome, sfilandosi anche la cintura dei pantaloni per colpire con la fibbia il volto del 23enne di Quartu Sant’Elena.

Oltre all’arresto dei presunti responsabili, sono state denunciate a piede libero due ragazze di 20 e 23 anni presenti al pestaggio, che non avrebbero partecipato ma non avrebbero fatto nulla per cercare di fermare l’aggressione. Per loro l’accusa di favoreggiamento e omissione di soccorso

I quattro, tutti originari di Quartu, si sarebbero allontanati prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che nel giro di poco tempo sono riusciti a rintracciare gli autori del pestaggio e a portarli nel carcere di Uta.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu, in codice rosso, e si trova attualmente intubato. Al momento la prognosi è riservata, ma le sue condizioni sono critiche.