Pestata a sangue dal fidanzato già omicida: scatta accusa tentato omicidio

Pestata a sangue dal fidanzato già omicida: scatta accusa tentato omicidio

È accusato di tentato omicidio ed è in stato di fermo nel carcere “Badu’ e Carros” di Nuoro, Bastiano Secci, l’uomo di 55 anni che nella notte tra sabato e domenica ha massacrato di botte la fidanzata, Patrizia Dessì, 50 anni.

Il pm che coordina le indagini ha chiesto la convalida del fermo e domani mattina l’uomo sarà raggiunto in carcere dal gip per l’interrogatorio di garanzia.

Il pestaggio è avvenuto nella casa della donna, che ridotta a una maschera di sangue ha chiesto aiuto ai vicini che l’hanno soccorsa.

Il fidanzato è stato fermato dai carabinieri domenica sera, diverse ore dopo l’aggressione. Bastiano Secci aveva già scontato 16 anni di reclusione per l’omicidio della cognata, Maria Antonietta Masala, uccisa a martellate nello scantinato di un market a Orosei nel 2008 ed era uscito dal carcere tre anni fa, quindi a 12 anni dall’omicidio.

La coppia viene descritta da tutti come affiatata e pochi giorni fa sarebbero dovuti andati in comune per avviare le pratiche del matrimonio civile. Entrambi sono separati e la donna ha due figli. Patrizia Dessì è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro per diversi traumi: sarebbe fuori pericolo, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.