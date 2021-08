Pessime prospettive in vista della COP 26

Pessime prospettive in vista della COP 26

di Claudio Vastano

Il G20 di Napoli si è concluso solo pochi giorni fa, arenandosi di fatto sui principali temi riguardanti

l’ambiente, ovvero la lotta al riscaldamento globale, gli stop ai sussidi per l’utilizzo delle fonti di

energia fossile e la lotta all’uso del carbone. Fra i principali fautori di questa (parziale) debacle ci

sono l’India, l’Arabia Saudita e la Russia. Ma sono, più in generale, i Paesi in via di sviluppo, a

rallentare il passaggio verso un’economia maggiormente sostenibile.

I piani di sviluppo dichiarati da Brasile, Cina, Australia e Russia sono completamente “fuori rotta”,

rispetto a quanto previsto dagli accordi di Parigi, e si stima che a lungo andare la loro miope

ostinazione condurrà il pianeta a quel temuto +5°C da cui non ci sarà ripresa.

“La ricerca sottolinea ciò che molti di noi temevano: le principali economie mondiali,

semplicemente non stanno facendo abbastanza per affrontare la crisi climatica. In molti casi, i Paesi

del G20 ci stanno lanciando verso una strada che comporterà un maggior numero di ondate di

calore, inondazioni ed eventi meteorologici estremi” ha dichiarato Yann Robiou del Paris Equity

Tracker (un gruppo di ricercatori che determina quanto le traiettorie dei Paesi siano in linea con

l’accordo di Parigi).