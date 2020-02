PESCIA VISTA DA…. CONCORSO COLLATERALE AL TEATRO DEL SORRISO

VENERDI 21 FEBBRAIO 2020, ORE 20,15, INAUGURAZIONE

Mentre sta procedendo con grande successo la stagione di teatro amatoriale “Teatro del sorriso” proposta artistica del Teatro Pacini di Pescia, si inaugura venerdi 21 febbraio 2020 , alle 20,15, nella stessa struttura, un annunciato e importante evento collaterale.

Si tratta della mostra “Pescia vista da….” , che raccoglie i lavori fatti dai ragazzi delle due sezioni di grafica e arti figurative del liceo artistico Bonaventura Berlinghieri di Pescia, dai quali verrà scelta l’immagine che sarà raffigurata nella pergamena che premierà i vincitori della rassegna teatrale amatoriale.

La giuria incaricata di vagliare e giudicare i lavori dei ragazzi è composta da Dania Picchi, Claudio Stefanelli e Romano Rizzato. Al vincitore sarà consegnato un buono acquisto da 100 euro che potrà essere utilizzato per materiale didattico.

All’inaugurazione saranno presenti , in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il sindaco di Pescia Oreste Giurlani, il vicesindaco e assessore alla cultura Guja Guidi e il consigliere comunale Paolo Petri, presidente della compagnia “Mercanti di Parole” e uno degli organizzatori della manifestazione.

“Ci fa molto piacere questa collaborazione con la scuola per un evento che sta caratterizzando la stagione teatrale- dice lo stesso Petri-. Per questa mostra e i bellissimi elaborati che sono stati presentati, desidero ringraziare i dirigenti del liceo artistico Bonaventura Berlighieri e i professori Patrizia Mariani, Beatrice Bartolozzi, Claudia Chianucci, Giacomo Garelli, Iolanda Sebastio, Gilberto Tagliaferri, Chiara Mezzadri e l’assistenza tecnica di Valentina Butelli che hanno assicurato la grande qualità di questa iniziativa collaterale”.

La mostra resterà al teatro Pacini aperta sabato 22, mercoledi 26 (solo la mattina) , giovedi 27, venerdi 28 e sabato 29 febbraio con i seguenti orari : dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30.

Organizzata da Alfea Cinematografica e dal Comune di Pescia in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori, la prima edizione del Festival amatoriale, la cui premiazione è in programma il 28 marzo 2020 in occasione dello spettacolo conclusivo dell’intera rassegna, i “Mercanti di parole”, “Per fortuna c’è la tata”, liberamente tratto da Mrs Doubtfire, sta veramente ottenendo grande successo di pubblico.

PROGRAMMA ( restante) del Teatro del Sorriso , ore 21,15.

Venerdì 28 febbraio

Compagnia Partenopea

“Non è vero ma ci credo”

di Peppino De Filippo

Venerdì 20 marzo

Compagnia La Ribalta

“E un pezzo di legno parlò… Pinocchio”

ispirato a “Le avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini

Sabato 28 marzo

Compagnia Mercanti di parole

“Per fortuna c’è la tata”

liberamente tratto da Mrs Doubtfire

Al termine della serata, la premiazione del Festival