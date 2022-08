Pescia, spazzamento e lavaggio strade e marciapiedi : il calendario In questo fine settimana l’intervento riguarderà le zone montane

Continua il programma straordinario di spazzamento e lavaggio di strade e marciapiedi del territorio pesciatino stabilito dall’amministrazione comunale di Pescia.

Per il prossimo fine settimana, venerdi 19 e sabato 20 agosto, nel pomeriggio, gli interventi riguarderanno tutte le frazioni montane del territorio comunale.

In vista del Palio, la prossima settimana, a partire da giovedi 25 agosto, sara’ ripetuto lo spazzamento e il lavaggio nel centro storico, dalla zona del Duomo a piazza Mazzini.

Questo il calendario previsto : zona Duomo, giovedi mattina; zona centro venerdi mattina, zona ospedale e zona mercatale sabato pomeriggio. Su tutte le zone interessate, nei prossimi giorni, sara’ apposta la segnaletica specifica.

Oltre a questa serie di interventi è iniziato anche il taglio dell’erba e la pulizia di tutte le postazioni di raccolta dei rifiuti, a cui seguira’ il lavaggio dei cassonetti.

Continuera’ nel frattempo per le prossime quattro domeniche il passaggio sperimentale di svuotamento della zona di centro.

“ Il nostro impegno sul versante della pulizia e del decoro è molto elevato, ma chiediamo ai cittadini la massima comprensione per i disagi che , inevitabilmente, ci saranno per i residenti- commenta il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Aldo Morelli-. Per questo è necessaria la collaborazione di tutti per uno sforzo operativo e organizzativo di non poco conto con l’obbiettivo di rendere la nostra citta’ e il territorio piu’ pulito e accogliente, con grande vantaggio per tutti”.