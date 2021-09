Pescia, possibile iscriversi al servizio pre e post scuola

Grossi “ Partiremo il primo giorno di scuola, un servizio importante per le famiglie”

Riapre la possibilità di iscriversi alla mensa

Con un grande lavoro dell’assessorato e degli uffici, il comune di Pescia è in grado di assicurare la partenza del servizio pre e post scuola contemporaneamente all’avvio delle lezioni e delle attività scolastiche. Sono state anche riaperte le iscrizioni al servizio mensa, secondo le modalità già dichiarate e note.

“Diamo atto agli uffici scolastici che hanno lavorato con grande velocità perché il servizio fosse pronto per la partenza dell’anno scolastico, agli stessi costi dello scorso anno- conferma l’assessore alla scuola Fiorella Grossi-. Partiamo subito con le iscrizioni e cogliamo l’occasione anche per comunicare che , dopo avere analizzato i dati, abbiamo riaperto anche le iscrizioni alla mensa scolastica. Si tratta di servizi importanti, di grande supporto per le famiglie”.

Il servizio, che ha mantenuto invariato il costo a carico delle famiglie e le cui iscrizioni prendono il via giovedì 9 settembre con la modalità online, prevede il prolungamento della custodia e sorveglianza da parte di operatori qualificati, prima e dopo il normale orario, per venire incontro alle esigenze delle famiglie che hanno necessità di portare prima i figli a scuola e riprenderli dopo.

I servizi di pre e post scuola vengono effettuati esclusivamente nei plessi delle scuole primarie di: Castellare, alle Simonetti, a Valchiusa e a Collodi, ma solo per pre scuola.

Da giovedì 09 settembre 2021 potranno essere presentate le domande di accesso al servizio.

Sarà possibile effettuare le iscrizioni online mediante la registrazione sul sito istituzionale del comune di Pescia alla voce Servizi scolastici ed educativi on-line ( sezione pre-post scuola e nelle news) o tramite il seguente link:

utilizzando esclusivamente le credenziali SPID, CIE (carta d’ identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

E’ online anche il sistema di pagamento Pago Pa, oppure è possibile scaricare l’avviso di pagamento e provvedere presso un punto autorizzato.

E’ possibile pagare in un’unica soluzione oppure in tre rate trimestrali. Il costo è 90 euro annuali, 30 euro trimestrali per ogni servizio ed è rimasto inalterato, come anticipato lo scorso aprile.

Per aiutare le famiglie sulla procedura di pagamento del servizio, è possibile consultare un tutorial sul sito dell’amministrazione comunale , che descrive in modo molto semplice i vari passaggi da effettuare:

Le domande saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni:

Ufficio Scolastico Piazza Mazzini n. 17 2° piano (raggiungibile anche con ascensore da Piazza Mazzini n. 13)

Contatti: tel. 335 7831589

Riceve solo con appuntamento previa prenotazione telefonica.