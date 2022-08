Pescia, l’amministrazione comunale ripristina la possibilità dei “dehors” durante il mercato

Gliori “Una esigenza molto sentita dopo i divieti del periodo commissariale”

Una delle richieste che sono state avanzate alla rientrante amministrazione comunale guidata dal sindaco Oreste Giurlani era relativa al fatto di poter mantenere gli spazi “dehors” in uso ai titolari di concessione anche durante lo svolgimento del mercato settimanale del sabato.

Una situazione che la gestione commissariale non ha trattato, tornando indietro su un tema che l’assessorato allo sviluppo economico aveva evoluto durante la pandemia, per diventare un punto fermo dell’azione amministrativa, ovvero concedere il più possibile spazi esterni alle attività commerciali della città.

Una scelta che l’assessore Annalena Gliori, d’intesa con la giunta, aveva spinto al massimo e che aveva prodotto ottimi risultati. Tutto questo, durante la permanenza del commissario, aveva subito un brusco dietrofront, ma ora viene ripristinata la situazione precedente, cominciando appunto dalla possibilità di avere spazi esterni anche durante lo svolgimento del mercato settimanale.

“Anche se immagino che non sembri, il lavoro per ripristinare la possibilità di fare colazione o comunque usufruire dei servizi di bar e altri locali durante il mercato ha comportato un notevole impegno degli uffici comunali- dice l’assessore allo sviluppo economico Annalena Gliori-. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la sensibilità di alcuni operatori del mercato, che hanno acconsentito di spostarsi per permettere agli esercizi pubblici di sfruttare gli spazi esterni. Un lavoro di sinergia importante che ci ha permesso di ottenere questo importante risultato e che dimostra il grado di crescita dell’intero sistema economico locale”.

E’ importante ricordare che lo spostamento di una concessione rilasciata a un ambulante è possibile solamente se c’è il consenso del titolare della concessione stessa.

“Si tratta in ogni caso di una situazione provvisoria e comunque voglio davvero ringraziare quegli ambulanti che hanno acconsentito a cambiare postazione per venire incontro a questa esigenza- conclude Annalena Gliori-. I nostri uffici stanno già lavorando alla riorganizzazione totale del mercato in funzione di una situazione che vede “libere” circa 16 postazioni di banchi in concessione da concertare con le associazioni di categoria e questo ci permetterà di integrare queste esigenze con quelle dei dehors in una maniera ancora più organica, ma per il momento va bene così”.