Pescia, i parcheggi sonno tornati al comune che ha prorogato la validità di permessi e abbonamenti in attesa del progetto di gestione

Giurlani “ A breve la nuova gestione in consiglio comunale”

Dopo essere stato il comune che per primo e per più lungo tempo ha messo gratis i parcheggi blu dell’intero territorio comunale durante la pandemia, eccezion fatta per quelli dell’ospedale SS Cosma e Damiano, per i quali è in corso un contenzioso, ci sono ulteriori novità per la sosta a pagamento del comune di Pescia.

Dal 20 dicembre è scaduta la convenzione con la società Nivi che gestiva da tempo la sosta blu a Pescia e la titolarità del servizio è tornata nelle mani dell’amministrazione comunale che ha deliberato in questi giorni due provvedimenti.

“Abbiamo prorogato la validità dei permessi e abbonamenti esistenti, per non creare problemi a nessuno, in questa fase- ha dichiarato il sindaco Oreste Giurlani-. Il prossimo passaggio sarà la realizzazione di un progetto di gestione della sosta che verrà portato in consiglio comunale perché venga discusso e approvato e conterrà elementi innovativi. Rimane sempre il problema della sosta all’ospedale, che si è acuito in questa fase pandemica, che ci auguriamo possa essere sciolto quanto prima, per il bene della città”

Il rinnovo dei permessi per le aree a traffico limitato o zone pedonali e quelli relativi ai residenti è stato prorogato al 31 marzo, rimanendo quindi valido quello attuale fino e non oltre quella data. Le persone interessate a procedere al rinnovo, già munite dei documenti necessari (dichiarazione di rinnovo, copia del documento di identità del dichiarante, ricevuta di versamento di € 5,00), nel rispetto ai protocolli COVID-19, dovranno necessariamente prenotare l’appuntamento al numero dell’ufficio della Polizia Municipale: 0572492210. I moduli di domanda saranno reperibili presso l’ufficio relazioni con il pubblico di piazza Mazzini presso l’atrio degli uffici della polizia municipale e sul sito web dedicato.

I permessi per la sosta per le aree a pagamento rilasciati dalla Ditta Nivi Srl, con scadenza nel mese di dicembre, saranno prorogati secondo lo schema seguente: i permessi semestrali e annuali avranno la scadenza prorogata al 31 marzo 2021, mentre i permessi mensili avranno la scadenza prorogata al 31 gennaio 2021. In questo periodo transitorio, dal 01.01.2021 al 28.02.2021 saranno rilasciati solamente permessi con validità mensile.

Ulteriori, e più dettagliate informazioni, saranno pubblicate sul sito del comune di Pescia – Area Tematica Polizia Municipale – SOSTA a PAGAMENTO

Nella momentanea fase transitoria, legata al passaggio di gestione delle aree a pagamento, non è attivo il pagamento a mezzo POS.

Per informazioni e appuntamenti contattare il numero 0572492210.

Ulteriori, e più dettagliate informazioni, saranno pubblicate sul sito internet del comune di Pescia ( www.comune.pescia.pt.it) – Area Tematica Polizia Municipale – Permessi ztl-residenti-aree a pagamento- Sosta a pagamento.