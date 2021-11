PESCIA GIA’ DA LUGLIO HA ATTIVATO IL SERVIZIO DEL “MUNICIPIO VIRTUALE”

PRONTO IL TUTORIAL CHE ILLUSTRA PASSO DOPO PASSO LA PROCEDURA

Da luglio Pescia ha allestito il suo “Municipio Virtuale” e quindi la giornata celebrata oggi del varo nazionale del servizio non ha modificato tutto quello che da tempo è già presente sul sito online del comune www.comune.pescia.pt.it

Inoltre , mentre dal 10 novembre il servizio anagrafe del comune di Pescia ha riaperto al pubblico, senza bisogno di appuntamento, arriva anche un video tutorial per illustrare passo dopo passo come si accede al servizio, le azioni da compiere per un percorso comunque semplice e intuitivo.

“ Ho realizzato il tutorial per chi ha poca dimestichezza con l’uso digitale del web, ma per la stragrande maggioranza delle persone accedere al Municipio Virtuale di Pescia risulta semplice e veloce- spiega l’assessore all’innovazione tecnologica Annalena Gliori-. Ho cercato di spiegare come avviare il servizio e mi auguro che possa essere d’aiuto. In ogni caso da diversi mesi abbiamo messo a punto questa innovazione e per il momento, almeno a noi, non sono giunte lamentele. Per tutti rimane comunque la possibilità di recarsi negli uffici del comune e avere tutta l’assistenza necessaria”.

Gli orari di apertura dell’ufficio servizi demografici del comune di Pescia sono, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 12,30, mentre il martedì e il giovedì si aggiunge la fascia dalle 15 alle 17,30.

Per il rilascio delle carte d’identità elettroniche l’anagrafe è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 12, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.

Il servizio prevede che ogni cittadino in possesso dello SPID possa richiedere e stampare certificati anagrafici, collegandosi al sito del comune di Pescia e cliccando sull’icona del Municipio Virtuale .

E’ inoltre possibile ottenere solo certificati di residenza e stato di famiglia anche di persone non residenti in Pescia in caso se ne conosca il codice fiscale, data e luogo di nascita.

Tutto questo è possibile attraverso l’ANPR, l’anagrafe nazionale a cui partecipano circa 7500 comuni italiani, compreso il comune di Pescia.

Il percorso per ottenere i certificati di anagrafe è il seguente:

-entrare con il proprio SPID sul sito del comune di PESCIA – aree tematiche – anagrafe – municipio virtuale

– cliccare il certificato che interessa, indicando il motivo di emissione [per cosa serve?!] e stampare il PDF.

Se è necessaria la marca da bollo verrà indicato sul certificato stesso e il cittadino dovrà apporla nell’apposito spazio: senza bollo il certificato risulterà nullo. I vantaggi sono evidenti : Costi per il servizio pari a zero, rilascio immediato, la propria stampante e pc come luogo di emissione e nessun bisogno di intervento da parte di un operatore.