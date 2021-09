Pescia festeggia i nonni con una iniziativa all’Auser Filo d’Argento

Grossi “ Sono gli angeli custodi della nostra società”

Con una giornata dedicata a loro, sabato 2 ottobre la città di Pescia onorerà la figura dei nonni, nel giorno in cui si celebrano gli angeli custodi, con una manifestazione nel pomeriggio alla sede Auser Filo d’Argento, parco Simonetti 1.

“Per noi si tratta davvero di angeli custodi della società e ci teniamo molto a sottolineare il loro insostituibile ruolo nella nostra vita civile e sociale – dice l’assessore al welfare del comune di Pescia Fiorella Grossi-. La festa di quest’anno è particolarmente sentita a causa della pandemia e dell’isolamento forzato che ha colpito tutti ma che ha penalizzato in particolare le persone anziane. Con questa giornata vogliamo celebrare una sorta di ritorno alla normalità, l’uscita dall’isolamento e il ritorno all’incontro, sempre con il massimo rispetto delle norme anticovid, fra le varie generazioni. Come sempre apprezziamo il grande lavoro dell’Auser Filo d’Argento per questa giornata. A questo proposito invito tutti a partecipare e ringrazio il presidente Claudio Benedetti in rappresentanza di tutti i volontari ai quali giunga tutta l’ammirazione e la stima dell’amministrazione comunale per il grande impegno nella loro attività”.

Durante il pomeriggio verranno proiettati scatti e fotografie della vita delle persone presenti, un excursus che consentirà di parlare di quello che erano le condizioni prima e oggi, attraverso le varie esperienze e i fatti della vita di tutti.