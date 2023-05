Pescia, dal 26 giugno al 4 agosto i centri estivi per i ragazzi

Pescia, dal 26 giugno al 4 agosto i centri estivi per i ragazzi

Tante le iniziative proposte, fra le quali il campeggio nella Montagna Pesciatina

Dopo molto lavoro, che ha coinvolto l’ amministrazione e gli uffici comunali, la giunta municipale di Pescia ha approvato nei giorni scorsi il progetto dei centri didattici estivi, che partiranno dal 26 giugno prossimo per concludersi il 4 agosto.

Come sanno le molte famiglie che hanno usufruito del servizio, che è partito nel 2020, si tratta di un articolato progetto educativo, culturale e didattico per il periodo estivo a disposizione dei ragazzi , studiato in particolare per consentire alle famiglie con qualche difficoltà economica di fare trascorrere ai figli giornate di svago al mare e in montagna a costi molto accessibili, con sconti in base al reddito, insieme a molto altro.

La tariffa di euro 77 a settimana prevede infatti anche una appropriata scontistica riferita alla fascia ISEE partendo da un costo intero che per il comune e per tutti i non residenti sarà di 130 euro.

Sono previste gite al mare, in piscina, a parchi giochi e a parchi acquatici. Per i più grandi sarà possibile fare una esperienza di campeggio sulla montagna pesciatina. Il prezzo include anche il pasto.

“Si tratta di un servizio certamente atteso e che negli anni scorsi ha registrato grande partecipazione e consenso da parte delle famiglie- dice l’assessore al sociale del comune di Pescia Fiorella Grossi-. I dettagli verranno pubblicati fra pochi giorni, ma la linea è sempre quella : proporre in coprogettazione con le associazioni del territorio attività divertenti ma anche di alto profilo culturale e sociale. In ogni caso è importante che i ragazzi abbiano la possibilità di fare insieme quello che vogliono fare, in sicurezza e seguiti da personale competente e qualificato”.