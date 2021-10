Pescia commemora i defunti e i caduti di tutte le guerre

Martedì 2 Novembre 2021, ore 10, cimitero urbano di via Squarciabocconi

La città di Pescia commemorerà i defunti e i caduti di tutte le guerre con una cerimonia che avrà luogo martedì 2 novembre 2021 a partire dalle ore 10 con il ritrovo al cimitero urbano di via Squarciabocconi, la deposizione di una corona al monumento dei caduti di tutti le guerre e per tutti i defunti. Il sindaco facente funzioni Guja Guidi ricorderà tutti coloro che hanno perso la vita con un discorso e la celebrazione terminerà alle 10,30, con una Messa alla chiesa di Castellare in onore dei caduti della guerra 15-18.

Per la commemorazione dei defunti è stata inoltre modificata la viabilità, fino alle 17 di martedì 2 novembre, in via Squarciabocconi, con l’istituzione di un senso unico, con divieti di sosta e spazi adibiti alla sosta di veicoli per persone con ridotta capacità motoria e banchi di vendita; via Santovecchio con un senso unico e obblighi direzionali, come in via del cimitero a Collodi , in via S.Martino a Collodi, in via della Chiesa a Veneri, in via della Molina.

L’amministrazione comunale di Pescia comunica che una parte del cimitero di Collodi non è agibile a causa dei lavori in corso.