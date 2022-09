Pescia Cambia “ Quella di Tridente e del Pd ci pare una battaglia persa.

Troviamo veramente singolare, oltre che pretestuosa, l’ennesima polemica imbastita dal segretario comunale del Pd Tridente, nei confronti del sindaco Giurlani e della maggioranza.

Rinfacciare al sindaco di occuparsi anche delle strade regionali è un clamoroso autogol e certifica il fatto che lui e il suo schieramento sono interessati solo a cercare di accusare Giurlani e non certo migliorare le cose. E’ normale che il sindaco si occupi delle strade regionali, visto che passano sul nostro territorio. Sfugge forse al segretario del Pd, Tridente, la situazione in cui si trova, anche questa da anni, tutta la zona intorno a Ponte all’Abate, a causa delle condizioni del ponte sulla Lucchese, strada appunto di competenza regionale.

Ci faccia una visitina e vedra’ come e’ la situazione, destinata inoltre ad aggravarsi pesantemente con l’inizio della scuola.

Se il ponte del Marchi e’ una “importante arteria stradale comunale”, come Tridente ha definito questa struttura, che è ad una sola corsia a senso unico, la Lucchese che cosa e’ allora, una autostrada? Quali sono i parametri tecnici e volumetrici che lo spingono ad affermare questo?

Tutto questo ci porta a chiedere ancora una volta, come gruppo consiliare pesciatino, a che punto siamo. Il progetto esecutivo, per non parlare di cantieri e lavori, e’ pronto!? I famosi 900.000 euro stanziati dalla Regione Toscana bastano per l’intervento!? Siamo preoccupati, si, visto che a noi risulta che non siano sufficienti

Tutto questo, senza entrare nella questione della variante di Collodi, ormai persa nella calura estiva.

Vede, segretario, quello sul ponte del Marchi non e’ stato un annuncio “baldanzoso”, ma la comunicazione di un finanziamento Pnrr vero, come del resto lei ben sa, e come tutti i finanziamenti Pnrr non ha bisogno di particolari tempistiche dettate dal Comune, le ha gia’ in proprio: entro quando si deve produrre il progetto esecutivo, entro quando si deve fare la gara, quando vanno finiti i lavori e via dicendo.

E visto che ci siamo, vogliamo informarla che a breve si svolgera’ la conferenza dei servizi sul progetto di ristrutturazione del ponte del Marchi con tutti gli enti competenti, Genio civile, Consorzio, tutti gli altri.

Insomma i nostri uffici stanno lavorando e non hanno nessun bisogno di “stimoli” di carattere politico. Lo stesso non si può dire per i vostri continui annunci, per il momento, solo parole in libertà.