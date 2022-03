Pescia Cambia “ Partito il primo lotto dei lavori di rigenerazione urbana a Collodi, un altro grande risultato dell’amministrazione Giurlani”

“Sono iniziati da qualche giorno i lavori del primo lotto del progetto di rigenerazione urbana di Collodi, per opere che complessivamente superano il milione di euro. Il primo lotto, i cui lavori sono stati assegnati alla impresa Societa’ Italiana Costruzioni srl di Arezzo, per un importo di 367.000 euro, eprevedono interventi di messa in sicurezza viaria, realizzazione di percorsi pedonali protetti, nuova illuminazione nelle zone via Pasquinelli, piazza della Pace, piazza San Bartolomeo, per la quale e’ prevista la riqualificazione dell’intera piazza.

I lavori, opportunamente, sono partiti da piazza della Pace con l’obbiettivo di poterli terminare prima dell’inizio della stagione turistica.

Il progetto, come detto, e’ parte di una serie di interventi molto piu’ ampia, di cui e’ stato finanziato recentemente un secondo lotto con fondi del Pnrr di 350.000 euro, di cui e’ in corso la progettazione esecutiva per poi poter passare alla gara.

Esprimiamo la nostra soddisfazione per la partenza di un intervento piu’ generale di riqualificazione della frazione di Collodi, cosi come aveva previsto nel nostro programma elettorale.

Ci auguriamo che a breve possiamo avere notizie altrettanto positive sulla variante di Collodi, finalmente, e sui progetti di riqualificazione e ampliamento del parco di Pinocchio/Villa Garzoni, fondamentali per un rilancio turistico non solo di Collodi e Pescia ,ma dell’intera Valdinievole”.