Pescia Cambia “ La giunta Franchi quali problemi avrebbe trovato? Tanti lavori già pronti, solamente da fare partire”

“La Giunta Franchi comunica che ha trovato grandi problemi ed e’ stato in questi primi mesi necessario un grande lavoro.

Ci sfugge questo grande lavoro visto che si trattava di far partire lavori gia’ assegnati : ponte del Marchi, piazza Mazzini, nuovo asilo nido Cardino, rigenerazione urbana Collodi, e mettere a gara progetti gia’ approvati e finanziati, nuova pista e altre specialita’ di atletica leggera (1.130.000 euro), interventi di difesa idraulico-forestale a Medicina e altre localita’ (680.000 euro).

Si, ma al ponte del Marchi mancano ancora 350.000 euro per il completamento dopo il 1° lotto, lo si sapeva, ecco il lavoro vero e’ trovarli e presto.

Eccoci allo stadio, in attesa dei lavori sulla pista le societa’ sportive potranno giocarci, bene, ma allora la mancanza del cpi non era decisiva o si ?

E che dire della “operazione verita”sull’ex- mercato, cosi’ definita dal vicesindaco Tridente, visto che ci ricorda che ad agosto i lavori termineranno e la struttura sara’ in regola sia per la sicurezza statica che impiantistica, certo mancano 300.000 e. per i bagni, per gli esterni e piccoli interventi, gia’ richiesti su un bando regionale, ma nell’attesa perche’ non ci si attrezza per svolgere il ruolo di piazza coperta per bambini e famiglia, qui davvero non si puo’ aspettare un anno, si ci dica la verita’ vicesindaco.

E gia’ che ci siamo vorremmo notizie sull’asilo nido del Cardino, anche questi lavori gia’ assegnati.

Ma soprattutto vorremmo sapere della gara dei 2 milioni per il Mefit, si procede, e’ in corso!? La riteniamo una priorita’ che potrebbe aiutare a prendere nuovi provvedimenti per il mantenimento della sua apertura visto che nell’ultimo consiglio non e’ stato preso nessun impegno e noi siamo francamente molto preoccupati”.

