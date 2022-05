Pescia Cambia “ Il Senato nel decreto Ucraina ha applicato quanto richiesto da noi sul suolo pubblico nella nostra mozione per Pescia”

Pescia Cambia “ Il Senato nel decreto Ucraina ha applicato quanto richiesto da noi sul suolo pubblico nella nostra mozione per Pescia”

Tanto tuono’ che piovve! Forse la “figuraccia” che ci e’ stata attribuita da alcune forze politiche, in particolare una, sulla mozione da noi presentata relativa all’occupazione del suolo pubblico, le manifestazioni estive, il Palio, con l’invito a fare tutto il possibile per dare qualche risposta positiva, non era proprio una figuraccia, anzi.

Guarda un po’ che il Senato, si, il Senato della Repubblica, nell’approvare il cosiddetto Decreto Ucraina bis ha inserito la proroga al 30 settembre dell’occupazione di spazi di suolo pubblico e, udite, udite anche la possibilita’ dei Comuni di ridurre o anche azzerare il canone.

Non sara’ mica che a Pescia non siamo stati ascoltati e invece il Senato ci ha preso sul serio!

Ora, la questione che non ha piu’ rischi di illegittimita’ o di danno erariale potrebbe anche essere ripresa.

In fondo, fuor di polemica, spesso utile solo per tentare di mettere in difficolta’ gli avversari politici senza preoccuparsi minimamente del merito, la nostra mozione chiedeva “solo” di prestare attenzione ai problemi di una categoria e alle iniziative per favorire la ripartenza della citta’. C’e’ o non c’e’ questa necessita’, e il Senato ha detto si.

Adesso che facciamo, aspettiamo le vostre scuse pubbliche, visto che avete inondato i media con i vostri attacchi?

Guardate, non ci interessa, ci basta sapere che avevamo ragione, la nostra richiesta, il nostro stimolo era utile oltre che necessario.

Morale della favola, vi diciamo subito che siamo disposti a fare altre “figuracce” tutte le volte che queste richieste siano rivolte a tutelare gli interessi delle categorie economiche e sociali e dell’intera comunita’ pesciatina.

Gruppo consiliare

Pescia cambia