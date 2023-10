Pescia Cambia “ Grazie a noi e alla Fratoni la Montagna Pesciatina è rientrata nel regolamento Leader,

Pescia Cambia “ Grazie a noi e alla Fratoni la Montagna Pesciatina è rientrata nel regolamento Leader, che vuole dire ottenere finanziamenti europei, ora c’è bisogno di lavorare per mantenere questa posizione”

"Si è svolto venerdi 29 settembre, presso il circolo Arci Agora' di Pietrabuona, un incontro importante sui programmi del regolamento comunitario Leader, che include la nostra montagna, rientrata dopo anni di assenza e in questo contesto va ancora ringraziata la consigliera Fratoni, allora assessore, che nella passata legislatura si e' impegnata per far rientrare Pescia nella nuova programmazione comunitaria.

Bene ha fatto l’attuale amministrazione a cominciare una azione di informazione sui progetti Leader, alla presenza del presidente e del direttore del Gal, che sono gli organi attuativi e gestori dei programmi leader sui territori.

Infatti è necessaria una informazione e una comunicazione di spessore affinchè operatori, aziende, associazioni siano in grado poi di partecipare ai bandi attuativi del programma, che va dall’agricoltura al sociale.

Sul finire della scorsa legislatura, appresa la notizia del nostro inserimento nel Leader, avevamo gia’ iniziato i primi incontri, consapevoli dell’opportunita’ che si apriva per la nostra montagna ma anche della necessita’ di far crescere una partecipazione attiva e vasta.

L’opportunita’ del Leader si intreccia positivamente con il nuovo Piano Operativo del comune di Pescia , che detta le regole per gli interventi sul territorio, le varie possibilita’, esempio le norme sui metati, comprese le deroghe edilizie per le attivita’ commerciali, fino alla possibilita’ di una revisione delle tasse comunali su questo territorio.

Sulla montagna erano partite iniziative importanti,il recupero degli ostelli, la ex-scuola di San Quirico, gli interventi per la difesa idrogeologica e altre importanti che sono gia’ assegnate, come il progetto di 680.000 euro, finanziato dalla regione Toscana, di difesa ambientale nelle zone di Medicina, di Aramo e altre vicine, o il primo intervento, già finanziato, di 150.000 euro per asfalti e guardrail sulle strade.

Sono tutti interventi, insieme ad altri che erano in programma come il secondo lotto di 150.000 euro sulle strade che ci auguriamo che l’attuale giunta voglia portare avanti, che non potranno che aiutare un progetto di svilippo dell’area montana da definire con i programmi del Leader”.