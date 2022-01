Pescia Cambia “ Grazie a Guja Guidi per il suo impegno e rispettiamo la sua sofferta decisione”

“La decisione di Guja Guidi, spiegata da una lettera alla città, era nell’aria e non ci coglie certo di sorpresa.

Ringraziamo Guja per il suo lungo e significativo impegno amministrativo, che viene da lontano e che è stato uno dei punti di forza di una amministrazione comunale che ha dimostrato, sia pure in mezzo a tante difficoltà, di avere le idee chiare e di essere efficace e efficiente.

Non entriamo nel merito delle motivazioni che sono personali e che, come sappiamo e come lei stessa conferma nella lettera inviata alla città, non riguardano decisioni o contesti amministrativi, ma una condizione di salute che ne ha esaurito le forze.

Rispettiamo la sua decisione, che ci dispiace in modo particolare perché ci priva di una figura di riferimento e di una persona sempre disponibile , sia nel nostro percorso di mandato sia nei confronti della cittadinanza tutta.

Sicuramente possiamo fino da oggi assicurare che, qualunque cosa accada, fino a che l’amministrazione comunale eletta nel 2018 resterà in carica, faremo di tutto per portare a termine i programmi per i quali ci siamo impegnati di fronte all’elettorato e alla città, in attesa che ci sia il rientro del sindaco in carica Oreste Giurlani.

Augurando a Guja Guidi di ritrovare la serenità che merita e ribadendo che per lei le porte saranno sempre aperte nella nostra compagine, attendiamo con fiducia e determinazione gli sviluppi della situazione”.

Pescia Cambia