PESCIA BEFFA LE LUCCHESI E VA ALLA FASE FINALE REGIONALE

La Cestistica Audace Pescia è la seconda squadra a qualificarsi per la fase finale regionale della 30esima edizione del torneo internazionale di minibasket del Cefa Basket Castelnuovo. Finale combattuta con Pescia che ha superato con il risultato di 13 a 11 (ogni quarto consegna punti alla squadra che lo vince) Lucca Sky Walkers e accede così alla Finale Regionale del prossimo 2 aprile. Terzo posto per la Ludec Porcari che ha superato il Basket Massa e Cozzile per 14 a 10. In mattinata, le semifinali avevano visto Pescia sconfiggere Porcari solo grazie alla differenza canestri e Lucca Sky Walkers vincere 16 a 8 con Massa e Cozzile. Il torneo internazionale festeggia la 30esima edizione ed è così ripartito alla grande. La fase internazionale si svolgerà tra il 29 aprile e il 1° maggio, il torneo ospiterà anche la 20esima edizione del Memorial Danilo Boschi ed è riservato alla categoria Aquilotti (nati 2012-13-14). Domenica 19 marzo in campo il girone Rosso con Invictus Livorno, Lucca Academy Basket, Pallacanestro Agliana e Pallacanestro Grosseto. Infine, il 26 marzo il girone Azzurro che vedrà ancora in campo il Cefa e anche Invictus Livorno assieme a NBA Altopascio e Poggibonsi Basket.