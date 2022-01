PESCIA, ARRIVA UNA NUOVA DISTRIBUZIONE DI BUONI SPESA

LA SCADENZA DEI TERMINI PER LE DOMANDE È IL 6 FEBBRAIO

C’è tempo fino a domenica 6 febbraio 2022 per presentare al comune di Pescia la domanda per ottenere il contributo in buoni alimentari per le famiglie bisognose del territorio comunale.

Infatti, dopo le distribuzioni che hanno interessato, dall’inizio delle restrizioni legate alla pandemia, circa 900 famiglie del territorio , l’amministrazione comunale di Pescia ha deciso di procedere ad una nuova ripartizione di buoni spesa per quelle famiglie che ancora oggi stanno subendo gli effetti dell’emergenza sanitaria relativa al coronavirus.

Per assegnare i buoni spesa alimentari , per i quali il comune di Pescia ha stanziato complessivamente la cifra di 50mila euro, verrà seguita la consueta procedura, con la presentazione di una domanda e la realizzazione di una graduatoria degli aventi diritto.

“Abbiamo fatto tempo fa questa scelta, ovvero indirizzare una buona fetta dei contributi regionali in buoni spesa, da utilizzare sul territorio, negli esercizi commerciali del comune, per manifestare in concreto la vicinanza dell’amministrazione comunale verso le persone e le famiglie in difficoltà ma anche la nostra continua attenzione per il tessuto socio-economico cittadino – dice l’ assessore al sociale Fiorella Grossi- .Ripresentiamo questo strumento che in questa emergenza sanitaria si è rivelato molto efficace e diretto”.

La domanda potrà essere scaricata sulla pagina dedicata sul sito del comune di Pescia ( www.comune.pescia.pt.it ) , oppure ritirata dalla bacheca esterna all’Ufficio Politiche Sociali posto in piazza Obizzi, 9.

La domanda, debitamente compilata e corredata da un documento di identità valido, potrà essere inviata per mail a protocollo@comune.pescia.pt.it comune.pescia@legalmail.it oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo posto in piazza Mazzini 11, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 .

Questo il link al sito del comune di Pescia riportante la pagina :

https://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11339